Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на харьковском направлении

Для украинской стороны сложилась сложная ситуация.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали «тактический» успех российских военных на харьковском направлении. При этом отмечается, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная
«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется», — указано в публикации Генштаба ВСУ.
Отмечается, что сейчас между украинскими и российскими войсками развернулись бои ща город Волчанск.
Накануне российские бойцы освободили населенные пункты Красное, Олейникова, Гатище и Мороховец на харьковском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя
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