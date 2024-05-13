Актера Стива Бушеми госпитализировали после нападения неизвестного

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

NY Post: неизвестный избил актера Стива Бушеми в Нью-Йорке и скрылся

Актера Стива Бушеми госпитализировали после нападения неизвестного

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Внезапный мощный удар пришелся на лицо голливудской знаменитости.

Американский актер Стив Бушеми стал жертвой беспричинной агрессивной атаки — на подобные случаи жители Нью-Йорка жалуются все чаще. Неизвестный неожиданно набросился на звезду, после чего сбежал. Об инциденте со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают журналисты газеты The New York Post.

«Кажется, в наши дни на улицах Большого Яблока никто не находится в безопасности — даже любимый актер родом из этого города, уроженец Бруклина Стив Бушеми», — сказано в материале.

Несколько дней назад артист прогуливался по заливу Кипс-бей, когда незнакомец подошел и ударил его — это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах Нью-Йорка. После атаки у Бушеми сильно отекло лицо, пострадал левый глаз, его доставили в больницу для лечения. Невменяемый гражданин скрылся и до сих пор разыскивается.

«Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена и стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе. С ним все в порядке. Он ценит все добрые пожелания, хотя всем невероятно грустно, что это случилось, когда он гулял по улицам Нью-Йорка», — заявил представитель Бушеми.

Городска полиция опубликовала фотографии предполагаемого нападавшего — это был бородатый мужчина в бейсболке, синей футболке и черных спортивных штанах. Его поиски, пока безуспешные, продолжаются.

Стив Бушеми известен широкому зрителю по культовым фильмам «Бешеные псы», «Большой Лебовски», «Отчаянный», «Фарго» и многим других. На его счету «Золотой глобус» две премии Гильдии киноактеров США и другие награды.

В начале 1980-х он работал пожарным в Нью-Йорке, в 1984 году уехал покорять Голливуд. В день теракта 11 сентября 2001 года актер вспомнил о профессии - он вернулся в свой пожарный участок и вместе с коллегами разгребал завалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Николаса Кейджа избил мать и скрылся.

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