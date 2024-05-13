Астраханский депутат Харитонов заявил о подрыве его авто в зоне спецоперации

Он опубликовал видео с горящей машиной.

Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов, принимающий участие в спецоперации, сообщил о покушении на его жизнь. В частности, произошел подрыв личного авто, на котором он выполняет задачи в зоне СВО. Харитонов опубликовал видео с горящей машиной в Telegram-канале.

«Сегодня, при выполнении очередного задания, БМД (боевая машина депутата. — Прим. ред.) взорвалась… и сгорела дотла… Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища „Шмеля“, которые вез его родным», — написал депутат в сообщении под видео.

По факту произошедшего проводятся следственные действия, «особый отдел бригады» взял под контроль данный случай. Харитонов также написал ответ противнику: «Если с нами Бог, какая разница, кто против нас!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в результате подрыва машины в ДНР. Ранения получила женщина 1963 года рождения.

Россия продолжает проводить спецоперацию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.