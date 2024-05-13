Кадровые решения: в Совфеде проходят консультации по министрам
В Совфеде проходят консультации по министрам
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов пообщался с сенаторами.
Важнейшие для страны кадровые решения принимают сегодня в Совете Федерации и Государственной Думе.
В России идет формирование кабинета министров. В верхней палате парламента профильные комитеты сейчас проводят консультации по кандидатурам, которые предложил Владимир Путин на должности глав Минобороны, МИД, МЧС, МВД. В Совете Федерации сейчас работает корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.
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