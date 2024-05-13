Кадровые решения: в Совфеде проходят консультации по министрам

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов пообщался с сенаторами.

Важнейшие для страны кадровые решения принимают сегодня в Совете Федерации и Государственной Думе.

В России идет формирование кабинета министров. В верхней палате парламента профильные комитеты сейчас проводят консультации по кандидатурам, которые предложил Владимир Путин на должности глав Минобороны, МИД, МЧС, МВД. В Совете Федерации сейчас работает корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.