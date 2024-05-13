Кадровые решения: в Совфеде проходят консультации по министрам

Эфирная новость 24 0

В Совфеде проходят консультации по министрам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов пообщался с сенаторами.

Важнейшие для страны кадровые решения принимают сегодня в Совете Федерации и Государственной Думе.

В России идет формирование кабинета министров. В верхней палате парламента профильные комитеты сейчас проводят консультации по кандидатурам, которые предложил Владимир Путин на должности глав Минобороны, МИД, МЧС, МВД. В Совете Федерации сейчас работает корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
«Ущерб колоссальный»: на Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах
16:34
Девушка из народа: куда пропала Маша Распутина после скандала с детьми
16:18
Эксклюзивные кадры из Часова Яра: как бойцы РФ брали Бердычи
16:02
Журналистка Надежда Кеворкова* внесена в перечень террористов и экстремистов
16:00
«По вашей вине»: свекровь Алексы вынуждена платить долги невестки и сына
15:51
В Госдуме утвердили кандидатуры на должности вице-премьеров России

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
«Отчаяние и истерия»: американский политолог объяснил удар ВСУ по Белгороду
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео