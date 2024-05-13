Бессонница, инсульт, смерть: почему бургеры фатально опасны для здоровья

В дальней дороге люди нередко предпочитают делать быстрые перекусы на заправках или придорожных бистро. Некоторые и вовсе так любят бургеры и сэндвичи, что питаются ими регулярно, однако злоупотребление подобной кухней может привести ко многим недугам.

К чему приводит частое употребление фастфуда? Что скрывают производители и продавцы фастфуда? Можно ли приготовить вкусный и даже практически безвредный бургер самостоятельно?

Ответы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Какие болезни провоцирует фастфуд

Валерия Логвиненко — многодетная мама. Забот хватает, а вот свободного времени нет. Поэтому перекусы фастфудом для нее стали обыденностью.

«Бургер, картошка фри, наггетсы, попить какой-то вот лимонад — это нормальная еда, когда ты где-то в дороге и нужно быстро перекусить», — аргументировала Логвиненко.

Впрочем, самочувствие Валерии оставляет желать лучшего. Изжога, тяжесть и вздутие живота, одышка — далеко не полный список ее жалоб.

«Просыпаюсь, а заснуть не могу. Утром, знаете, вот прям без усилий встать не получается. Будто всю ночь вагоны разгружала», — пожаловалась многодетная мама.

Но виноват ли в этом фастфуд? Гастроэнтерологи считают самым опасным последствием неправильного питания — ожирение.

«Употребление фастфуда может способствовать развитию таких сердечно-сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Они, в свою очередь, могут привести к сосудистым катастрофам — это инфаркт миокарда, инсульт. Очень серьезные и тяжелые заболевания», — рассказал гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Как фастфуд влияет на организм

Эксперты решили разобраться, как именно бургеры и жареная картошка влияют на здоровье. Для этого пригласили добровольца — студента Егора, который всегда придерживался здорового образа жизни до этого момента.

«Я буду питаться гамбургерами, картошкой и запивать газировками», — пояснил Егор Костин.

«Что ж, это ваше решение. Я отмечу анализы, которые вы сдадите в лабораторию. И спустя период времени злоупотребления фастфудами, вы, пожалуйста, эти же анализы повторите. Утром натощак», — сказала диетолог Римма Мойсенко.

Егор будет питаться фастфудом целую неделю и фиксировать каждый прием пищи на камеру.

«У меня на тарелке бургер, картошка, наггетсы, два сырных соуса. Все это я буду запивать газировкой. Уверен, это будет довольно вкусно, но не очень полезно», — прокомментировал доброволец.

По финальным результатам анализов молодой организм участника эксперимента справился с задачей, хоть и не без труда.

«Увидели небольшую динамику. Уровень гемоглобина упал на пять единиц и уровень лейкоцитов тоже. У него немножко нарушился сон — стал более поверхностным, неглубоким. Увеличилось время процесса засыпания, появилась некая тревожность», — отметила диетолог Мойсенко.

Сам Егор признался, что уже на третий день у него появилась тяга к продуктам из общепитов. Доктора это совсем не удивило.

«Мы с вами знаем, что в любые фастфуды добавляют глутамат натрия. Они как раз раздражают рецепторы структур — сначала желудочно-кишечного тракта, импульс переходит в структуру головного мозга. Это приводит к зависимости от данных продуктов питания», — аргументировала специалист.

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Чем бургеры и картошка фри опасны для сердца

Пока Егор расправлялся со своим обедом, специалисты разобрались в составе бургеров. Оказалось, что даже соусы и топинги могут доставить массу проблем.

«Они, как правило, содержат крахмалы модифицированные, красители и ароматизаторы и изготовляются промышленно на специализированных производствах», — поведала руководитель группы биологических исследований ФИАН и кандидат технических наук Светлана Димитриева.

Но даже если заказать бургер без соуса, то он вряд ли станет полезным. Как рассказала бывшая сотрудница кафе сети быстрого питания, работники могут намеренно продавать клиентам несвежий бургер или сэндвич.

«Тебе, конечно же, скажут, что оно свежее, но подадут то, что уже вот-вот испортится, потому что план продаж необходимо выполнить. Надо продать все, что скоро нужно будет списывать, чтобы не попасть на штрафы и чтобы получить премию», — поделилась бывшая сотрудница кафе Мирослава Фадеева.

Еще одна опасность — трансжиры.

Трансжиры — это разновидность ненасыщенных жиров, они могут повышать уровень холестерина в крови, увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушать обмен веществ.

Источником трансжиров может стать даже качественное оливковое масло, если долго его не менять, что уж говорить о фритюрном.

«В мелких предприятиях используются фритюрные жиры, которые уже неоднократно переработаны, окислены», — объяснила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Определить, что картошка жарилась с нарушением санитарных норм, можно по ее внешнему виду.

«Я призываю вас не покупать пережаренные продукты, не покупать продукты более темного цвета, а брать только золотистого, желтого, равномерного окраса картошечку фри», — заверила Светлана Димитриева.

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Как приготовить бургер и картошку фри дома — рецепт

Если очень захотелось фастфуда, то лучше готовить бургеры и картошку самостоятельно.

Но как определиться с выбором между куриным и говяжьим мясом? Специалисты решили не выбирать и приготовили бургеры с обеими начинками. После чего, конечно, провели дегустацию. Помогла им в этом шеф-повар Вера Литинская.

Классический бургер — это булка, огурцы, помидоры, лук, листья салата и, конечно, специфические соусы.

«И чуть-чуть магии, не без нее», — пошутила шеф-повар ресторана Вера Литинская.

Первым делом нарезали овощи. Свежий огурец лучше подчеркнет вкус курицы, а соленый — вкус говядины.

Затем перешли к главной начинке.

«Мы займемся котлетами и займемся одновременно с котлетами картошкой фри, чтобы они были соответствующей температуры», — пояснила Литинская.

Говяжью котлету лучше жарить на рафинированном подсолнечном масле. А чтобы картофель фри получился хрустящим, стоит выбирать сорта с высоким содержанием крахмала и плотной текстурой.

Ингредиенты для бургеров приготовили, оставалось только собрать воедино.

Для говяжьего бургера идеально подходит соус «Нью-Йорк» на основе апельсина и томатной пасты. Таким соусом следует получше смазать верхнюю и нижнюю булочки с кунжутом.

«Сначала мы кладем лист салата только на нижнюю булочку. Немаловажно сверху на крышку, то есть изнутри, посыпать черного молотого перца, предварительно обжаренного», — продолжила шеф.

Листья салата рекомендуется класть в самом начале, чтобы булочка не вобрала сок от овощей. Черный перец же необходимо использовать для придания бургеру пикантности и аромата.

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В куриный бургер можно добавить сыр камамбер и горчично-медовый соус.

По окончании сборки, куриный бургер закрыли обычной булочкой-бриошь, а говяжий — булочкой с паприкой и кунжутом.

«Но перед тем, как закрыть куриный бургер, мы выложим немного томленой вишни. Вишневого соуса», — отметила шеф-повар Литинская.

Дегустацию начали с классического бургера с говядиной. Фастфуд с необычным соусом порадовал экспертов. После него попробовали куриный бургер с томленой вишней и сыром камамбер. Он понравился специалистам больше, чем классический с говядиной.

Эксперты советуют по возможности готовить еду самим. Здоровый обед можно взять с собой на работу или учебу. Это поможет избежать соблазна перекусить на фудкорте и уберечь организм от различных недугов.