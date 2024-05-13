Четыре месяца борьбы за жизнь: младенца весом 500 граммов выходили в ЯНАО

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 17 0

Врачи Салехарда выхаживали новорожденную девочку весом 500 граммов четыре месяца

Четыре месяца борьбы за жизнь: младенца весом 500 граммов выходили в ЯНАО

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Врачи сотворили настоящее чудо, подарив ребенку жизнь.

Заведующий перинатального центра в Салехарде Алексей Денисов написал в своем личном блоге, что в учреждении родилась девочка весом всего 500 граммов. О чудесной истории спасения пишет URA.RU.

«В окружном перинатальном центре 10 января на свет появилась малышка Диана. На тот момент ее вес составлял 500 граммов. Четыре месяца ее выхаживали салехардские врачи», — рассказал врач.

Он добавил, что, достигнув веса 2630 граммов, девочка с мамой отправились домой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ханты-Мансийске родился младенец весом всего 550 граммов. Сообщалось, что малыш появился на свет раньше срока — на 24 неделе. Врачам из Центра в Сургуте удалось успешно провести операцию на сердце и кишечнике малышки. Однако позже у ребенка начались проблемы с глазными сосудами, из-за чего появился риск потери зрения. Ребенка направили на очередную операцию в Петербург.

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