Требуют исключения из санкций: американские компании не могут без урана из РФ

Закон о запрете импорта российского ядерного топлива еще не вступил в силу, а его потребители в США уже забили тревогу.

Американская компания Centrus запросит исключение из запрета на импорт урана из России, как только в США вступит в силу соответствующий закон. Об этом сообщает EADaily.

Издание обращает внимание на то, что компания заявила о своем намерении требовать исключения из санкций еще до подписания закона о запрете импорта российского урана президентом страны Джо Байденом.

«Законопроект включает положение, которое позволяет предоставлять исключения до 2027 года, в том числе, если исключения отвечают национальным интересам. Когда закон будет принят, мы подадим заявку министру энергетики и другим соответствующим государственным учреждениям, чтобы получить разрешение на продолжение поставок низкообогащенного урана нашим клиентам», — говорится в отчете Centrus за первый квартал 2024 года.

Сенат США 30 апреля одобрил законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России. Он подразумевает введение эмбарго не только на обогащенный уран, но и сырье, произведенное российскими компаниями или полученное по свопу (по обмену) на него. Документ вступает в силу через 90 дней подписи президента США.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак ранее заявил, что запрет властей США на импорт обогащенного урана из России негативно повлияет на экономику страны, так как заменить ядерное топливо из РФ в одночасье будет очень тяжело.

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