Переспала всех: победительница чемпионата по сну получила 14 тысяч долларов

Победительница чемпионата по сну в Японии получила 14 тысяч долларов

Победительница чемпионата по сну выиграла 14 тысяч долларов или 11 т. Женщина с ником Suimii пожелала остаться анонимной, но поделилась своими планами на призовую сумму. Об этом сообщает агентство AFP.

По словам женщины, она собирается потратить деньги на переезд и новую шикарную кровать.

«Я хочу жить сама по себе, поэтому, думаю, потрачу деньги на переезд. Я также хочу кровать, как у принцессы, поэтому, думаю, я куплю эту кровать», — поделилась Suimii.

Конкурс проходил таким образом: в слабо освещенной комнате участники спали с датчиками, прикрепленными к голове. Отмечается, что некоторое в процессе обнимали плюшевых игрушек.

Победитель выбирался на основе данных о глубине и протяженности сна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про количество желающих участвовать в чемпионате по сну и причине, по которой тот проводился. Отмечается, что меороприятие должно было привлечь внимание к проблеме ннедостатка сна у японцев.

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