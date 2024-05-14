Три человека погибли в результате атаки ВСУ на жилой сектор Донецка
Предположительно, украинские боевики обстреляли город из РСЗО «Град».
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
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ВСУ сегодня продолжили атаковать жилые районы. На этот раз под обстрелом оказался Донецк. Есть жертвы. Там за ситуацией следит корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
Это западная окраина Донецка, которая вплотную примыкает к Марьинке и Красногоровке. Прилет, предположительно, ракеты РСЗО «Град» на одну из жилых улиц. К сожалению, в этот момент шла пожилая пара. В результате прилета они погибли.
На эту улицу уже, в отличие от того места, накидали 155-е кассетные боеприпасы. Вот, собственно, одна из неразорвавшихся кассет американского натовского 155-го суббоеприпаса. Здесь буквально вся улица засыпана этими кассетными элементами.
Также зафиксированы прямые попадания кассет в дома, с последующим возгоранием.
Ранее 5-tv.ru писал, что два реактивных снаряда и шесть авиабомб ВСУ сбиты над Белгородом.
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