Заговорил о раке яичек: Карл III сообщил об ухудшении самочувствия

Британский король старается не рассказывать о своем здоровье публике, но недавно разоткровенничался с мужчиной, у которого такой же неутешительный диагноз.

Онкобольной король Великобритании Карл III рассказал о своем самочувствии. Монарх после начавшегося курса химиотерапии потерял вкус, сообщила газета Daily Mail после его визита в Музей военной авиации в Гэмпшире.

Оказалось, что заявления Букингемского дворца о том, что лечение Карла III идет по плану, не совсем соответствуют действительности. Как признался король, его самочувствие ухудшается.

Во время посещения музея британский король не только осмотрел экспонаты, но и пообщался с ветераном британских вооруженных сил Аароном Мэпплбеком. Мужчина рассказал, что у него рак яичек и прошлом году он начал курс химиотерапии, после которого потерял вкус.

Монарх обсудил с ним эту деликатную проблему и признался — у него такое же последствие после химиотерапии, он перестал ощущать вкус. Но подробнее рассказывать о своем здоровье Карл не стал.

Об онкологии у монарха стало известно в феврале после того, как его прооперировали из-за увеличения простаты. Тогда король Великобритании на время был вынужден отказаться от исполнения ряда обязанностей, но после вернулся к общественным делам.

Недавно он посетил с королевой Камиллой онкологический центр Macmillan при больнице Университетского колледжа. Кроме того, уже составлен план работы монарха на лето: известно, что в июне Карл III в Букингемском дворце встретится с японским императором Нарухито и его женой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует онкобольная Кейт Миддлтон.