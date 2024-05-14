С особой жестокостью: в Одессе военком избил девушку

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В Одессе сотрудник военкомата избил девушку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; 5-tv.ru

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У пострадавшей сильные ушибы ног и рассечение на голове.

Украинские военкомы, которые прославились особой жестокостью по отношению к своим же согражданам — вновь в центре громкого скандала.

Эти кадры опубликовала жительница Одессы. По словам девушки, ее молодого человека поймали прямо на улице, чтобы отправить в ряды ВСУ. Происходящее она записывала на телефон, как вдруг на девушку набросился сотрудник военкомата.

Сокрушительным ударом металлическими костылями мужчина не ограничился. В соцсетях пострадавшая выложила фотографии с рассеченной головой и многочисленными ушибами и ссадинами.

Никаких официальных комментариев о жестких действиях военкомов не последовало. Случаи беспредела силовиков участились на фоне ужесточения мобилизации на Украине. При этом мужчины призывного возраста делают все, чтобы избежать принудительной отправки на фронт.

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