Золотые монеты и коллекционные часы: что изъяли у генерал-лейтенанта Кузнецова

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Евгения Романова
Евгения Романова 238 0

СК: суд заключил под стражу за взятку начальника кадрового главка МО Кузнецова

Золотые монеты и коллекционные часы: что изъяли у генерал-лейтенанта Кузнецова

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Правоохранители провели обыск у него по месту жительства, возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, суд решил заключить его под стражу. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Следователи установили, что в период с 2021 по 2023 год Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих организаций. За это он обещал совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков у Кузнецова по месту жительства были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. На основании ходатайства Следственный комитет суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Сообщалось в том числе об обыске и проведенном допросе.

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