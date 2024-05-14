СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления кадров МО РФ Кузнецова

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

ТАСС: задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецов

СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления кадров МО РФ Кузнецова

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По некоторой информации, по месту жительства генерал-лейтенанта уже прошли обыски.

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов был задержан. Он подозревается в совершении преступления, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В материале агентства не приводится конкретная статья, по которой проходит кадровик, однако указано, что расследованием занимается Главное военно-следственное управление Следственного Комитета РФ, а также будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

РИА Новости пишет, что в 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство о заключении Кузнецова под стражу. Агентство отмечает, что фигурант дела является полным тезкой начальника кадрового главка МО РФ.

Источник «Известий» также сообщил, что у Кузнецова по месту жительства уже прошли обыски, а также был проведен допрос. В каком именно статусе сейчас находится генерал-лейтент - пока не известно.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшего мэра Вологды заподозрили в превышении полномочий и получении взятки.

+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
91.63
-0.19 98.85
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:49
«Нужны деньги на брюки?» — Успенская возмутилась иску Киркорова на 10 млн рублей
4:35
Чудо-средство: ученые создали гидрогель для снижения уровня алкоголя в организме
4:19
Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России
4:03
В Совфеде обсуждают кандидатуры на должности министров силового блока и МИД
3:47
Опасный грипп летучих мышей может поражать легкие человека
3:31
Тернистый путь из законов: как выгодно списать долги по микрозаймам

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
Почти ослеп, жил в доме ветеранов: что известно о смерти актера Жарикова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео