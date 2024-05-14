«Парад фриков»: Бородина шокирована результатами Евровидения-2024

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Бородина назвала Евровидение-2024 катастрофой и ужасом

«Парад фриков»: Бородина шокирована результатами Евровидения-2024

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Ксения сомневается, что победа досталась Швейцарии заслуженно.

С каждым годом номера участников на международном конкурсе «Евровидение» становятся все более экстравагантными, и дело далеко не в песнях. Российская телеведущая Ксения Бородина уверена, что основным критерием в 2024 году был внешний вид, об этом блогер рассказала в своем Telegram-канале.

«Катастрофа просто, хорошо, что у нас не транслируют этот парад фриков», — написала Ксения.

Бородина была ошарашена образами участников, которые отличались своей этажностью, но больше всего ее поразил человек, занявший первое место. Им оказался представитель Швейцарии под псевдонимом Nemo. Ксению шокировал его образ, хотя она и отметила, что голос у участника конкурса был хорошим.

Тем не менее, само выступление заставило ее задуматься, что музыкальный конкурс превратился в соревнование по самому необычному костюму.

Подписчики с мнением Бородиной согласились.

«То ли люди беднеют…раньше красивый был конкурс, наряды, номера. Сейчас, прости Господи, детям такое нельзя включать»;

«Мир сходит с ума, красота и грация уходят на второй план. Сейчас чем ужаснее образ, тем больше он вызывает восторга. Одно хорошо, нас среди этого мракобесия не было!»;

«Фу какая гадость», — отозвались пользователи сети.

Ксения подчеркнула, что Nemo мог получить победу как раз из-за провокационного внешнего вида. Выступал молодой человек в короткой розовой юбке и причудливой куртке на голое тело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина резко высказалась о бывшем муже после его свадьбы.

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