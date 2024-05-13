«Есть над чем работать»: Белоусов о вопросах соцобеспечения участников СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Белоусов: нужно работать над вопросам по соцобеспечению участников СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В России подняли планку по денежному довольствию бойцов, но к этому жизнь не сводится, отметил кандидат на пост главы Минобороны.

В России есть вопросы, над которыми нужно работать. В частности, они касаются социального обеспечения участников спецоперации. Об этом заявил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Он добавил, что в России сегодня подняли планку по денежному довольствию бойцов, участвующих в СВО, вместе с возможными выплатами. Она находится на уровне 200 тысяч рублей. Однако, подчеркнул Белоусов, жизнь не сводится лишь к денежным выплатам и довольствиям.

«У нас есть еще над чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, это касается выплат гражданского персонала в воинских частях, это касается медицинского обслуживания», — подчеркнул он.

Белоусов также заявил, что нужно решить вопросы медобслуживания бойцов в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот. Он назвал «абсолютным непорядком» ситуации, когда бойцы приезжают в отпуск, их отправляют из гражданских медучреждений в госпитали, которые зачастую переполнены.

«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих», — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин предложил кандидатуру исполняющего обязанности первого вице-пермьера РФ Андрея Белоусова на пост главы Минобороны страны. В сферу его полномочий в том числе входило курирование разработки основных направлений социально-экономического развития страны, реализация нацпроектов, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики. Биографию Белоусова можно прочитать в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство России расширило возможности фонда «Защитники Отечества». Ветераны СВО получат дополнительные средства на реабилитацию.

Тема:
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