«Было сложно и больно»: Юрий Куклачев обратился к поклонникам после операции

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

Юрий Куклачев проходит реабилитацию в санатории после операции

«Было сложно и больно»: Юрий Куклачев обратился к поклонникам после операции

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Когда артист сможет выйти на сцену?

Спустя месяц после сложной операции на сердце Народный артист РСФСР Юрий Куклачев вышел на связь. Сейчас основатель Театра кошек находится в санатории, об его состоянии рассказал KP.RU.

«Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку. Я поправился! Сейчас нахожусь в санатории и скоро мы с вами увидимся в Театре кошек. До встречи», — обратился к поклонникам Куклачев

Известно, что операция была очень тяжелой и врачу приходилось ее делать без наркоза. 

«Если они приживутся, то еще 5 лет можно спокойно жить. Также он признался, что было очень сложно и больно», — говорится в сообщении.

После операции Куклачев связался с сыном и заместителем и дал указания поменять программу, чтобы все три выступления в Vegas City Hall прошли без его участия. Средства от продажи билетов пошли в фонд Магомаева для помощи жертвам и пострадавшим в трагедии, которая произошла в Crocus City Hall.

Напомним, что 12 апреля во время концерта в честь 75-летия в Vegas City Hall у Юрия Куклачева случился инфаркт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юрий Куклачев идет на поправку и готовится к выписке 13 мая.

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.63
-0.19 98.85
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
В ФСО России создали спецподразделения по противодействию беспилотникам
16:53
Пушистый чемпион: назван лидер по продолжительности жизни среди кошек
16:51
Госдума утвердила кандидатуры на посты министров России
16:35
Не собирается служить: рэпер VACIO сбежал от армии в Штаты
16:28
«Было сложно и больно»: Юрий Куклачев обратился к поклонникам после операции
16:26
Очевидцы заявили о стрельбе у станции метро «Пионерская» в Петербурге

Сейчас читают

На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Суды и смерти нипочем: скандальный хирург Хайдаров не намерен прекращать оперировать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео