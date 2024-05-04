Идет на поправку: Куклачева выпишут из больницы в середине мая

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 29 0

Перенесшего инфаркт Юрия Куклачева выпишут из больницы в середине мая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Артист находится в больнице уже полмесяца.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев идет на поправку, чувствует себя уже гораздо лучше и готовится к выписке 13 мая. Об этом он сам сообщил эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru.

«Спасибо, что за меня волнуетесь и переживаете. Я восстанавливаюсь. Так что скоро мы встретимся на сцене», — сообщил народный артист РСФСР.

Во время своего выступления в эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», которое состоялось 12 апреля, он почувствовал недомогание.

Мужчине вызвали скорую помощь. После госпитализации выяснилось, что Куклачев перенес обширный инфаркт. Примечательно, что в этот день он отметил свое 75-летие.

Его сын сообщал на днях, что дрессировщик уже передвигается по коридору и может самостоятельно искупаться.

«Пока еще конечно немного тяжеловато, только начинает расхаживаться, и сразу давление подскакивает», — отметил сын артиста.

Юрий Куклачев известен, как первый русский постановщик номер с участием дрессированных кошек. Он обладатель множества наград. В его коллекции даже есть Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создательница «Бременских музыкантов» Ковалевская чуть не загремела в больницу.

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