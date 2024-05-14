Ушаков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Ушаков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Государственный визит российского лидера в Китай запланирован на 16–17 мая.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы „Один пояс, один путь“, ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии», — сказал он.

Ушаков добавил, что программа визита российской делегации в Китай будет насыщенной: намечены переговоры в узком и расширенном составах, а также подписание двусторонних соглашений, в том числе коммерческого характера.

До этого в пресс-службе Кремля сообщили, что государственный визит Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина состоится 16–17 мая и станет его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента РФ.

В программе визита — посещение Пекина и Харбина. Российский лидер примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Кроме того, в планах Путина переговоры с Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. По итогам встречи лидеры России и КНР планируют подписать Совместное заявление и ряд других документов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в КНР готовятся к открытию восьмого российско-китайского ЭКСПО в преддверии визита президента РФ Владимира Путина.

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.36
-0.27 98.67
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:03
Обязан по закону: как заставить нерадивого отца выплачивать алименты
19:48
Чипсы из брокколи: как приучить детей питаться правильно
19:33
Ушаков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
19:21
Обучающего зарабатывать блогера обманули мошенники на 150 тысяч рублей
19:05
Депутаты Госдумы утвердили 16 кандидатов на посты министров: главное
18:49
«Лишь бы не бегал»: как активная жизнь отражается на здоровье 93-летнего Краско

Сейчас читают

На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
Новая афера Остапа Бендера: в Москве фокусник украл у девочки золотые украшения
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео