Ушаков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Государственный визит российского лидера в Китай запланирован на 16–17 мая.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы „Один пояс, один путь“, ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии», — сказал он.

Ушаков добавил, что программа визита российской делегации в Китай будет насыщенной: намечены переговоры в узком и расширенном составах, а также подписание двусторонних соглашений, в том числе коммерческого характера.

До этого в пресс-службе Кремля сообщили, что государственный визит Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина состоится 16–17 мая и станет его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента РФ.

В программе визита — посещение Пекина и Харбина. Российский лидер примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Кроме того, в планах Путина переговоры с Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. По итогам встречи лидеры России и КНР планируют подписать Совместное заявление и ряд других документов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в КНР готовятся к открытию восьмого российско-китайского ЭКСПО в преддверии визита президента РФ Владимира Путина.