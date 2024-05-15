Детские сады в Санкт-Петербурге станут бесплатными

Новые меры поддержки для семей с детьми назвал сегодня губернатор Петербурга. Город на Неве, пожалуй, первый в России отменяет плату за государственные детские сады.

«Наверное, не просто для семей с детьми, которые водят в детский сад. Хорошо, если один ребенок. А если четыре, а если пять? А если многодетная семья? Поэтому я предлагаю с 1 сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад», — прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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