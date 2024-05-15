Путин оценил подходы Китая к урегулированию конфликта на Украине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Российский лидер отметил, что считает Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком.

Путин оценил подходы Китая к урегулированию конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Xie Huanchi

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Президент России Владимир Путин рассказал, что в основе партнерства РФ и КНР лежит равноправие и доверие. Об этом лидер Кремля сообщил в беседе с китайским новостным агентством Синьхуа.

Российский лидер отметил, что Пекин прекрасно понимает причины и значение событий, происходящих на Украине, а также положительно оценил подходы Китая к урегулированию этого кризиса.

Путин отметил, что отношения между РФ и КНР строятся на взаимном уважении суверенитета. К тому же Россия и Китай уважают интересы друг друга, подчеркнул он. Глава РФ также отметил, что считает своего коллегу Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком.

Президент РФ также обратил внимание, что КНР становится популярным направлением в туризме среди россиян. Только за 2023 год в стране побывало 730 тысяч граждан. Также страны за прошедшие пять лет удвоили товарооборот. Причем расчеты между компаниями более чем на 90% идут в рублях и юанях.

Ранее 5-tv.ru писал, Китай предложил вариант урегулирования конфликта на Украине.

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