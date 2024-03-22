«Неотложная задача»: Китай предложил вариант урегулирования конфликта на Украине

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 63 0

Китай назвал мирное урегулирование конфликта на Украине неотложной задачей

«Неотложная задача»: Китай предложил вариант урегулирования конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Danil Shamkin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Инициативу КНР озвучил спецпредставитель правительства по делам Евразии Ли Хуэй.

Восстановление мира на Украине — важная и неотложная задача, которую возможно решить только при диалоге Москвы и Киева. С таким заявление выступил на брифинге специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

«Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери», — отметил дипломат.

Спецпредставитель КНР также отметил, что Китай считает необходимым организацию мирной конференции, которую в равной степени будут признавать и Россия, и Украина, и где другие государства вместо стремлений оказать поддержку той или иной стороне выступят объективными гарантами успеха мирных переговоров.

Стоит отметить, что накануне на Ли Хуэя обрушился с критикой секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Политик заявил, что судьбу его страны не должен решать «какой-то» китайский дипломат. Более того, чиновник сделал вид, что забыл имя Ли Хуэя и нецензурно его исковеркал.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Китай обратил внимание на слова Путина о применении ядерного оружия.

Тема:
Спецоперация
22 мар
ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины
22 мар
Россия нанесла 49 ударов «возмездия» по объектам критической инфраструктуры на Украине
22 мар
Песков указал на трансформацию СВО после вмешательства Запада
22 мар
Укол «Рапирой»: артиллеристы уничтожают блиндажи ВСУ на купянском направлении
22 мар
В Венгрии назвали возможные сроки отправки Западом военных на Украину
22 мар
При обстреле ВСУ Белгорода погибла женщина
22 мар
«Отрезвили»: почему иностранные наемники отказываются участвовать в боях за ВСУ
22 мар
«Был бы прорыв»: Европа ищет способ обойти запреты по закупкам оружия для ВСУ
22 мар
СМИ узнали, почему Украина хочет отказаться от списка «спонсоров войны»
22 мар
Штурмовики Су-25 наносят мощные удары по опорникам ВСУ: лучшее видео СВО за день
+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

16:40
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта в Запорожской области
16:33
В Тюмени таксист обокрал пассажира, а деньги потратил на алкоголь и женщин
16:19
Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии
16:11
ВСУ потеряли более трех тысяч боевиков за неделю на белгородском направлении
16:05
«Искупать —будут красивые»: новые правила продажи животных начали действовать в РФ
15:51
Вот и вся красота: Меган Фокс призналась в пластических операциях

Сейчас читают

Внимание каждому: SHAMAN пригласил детей из детского дома на свой концерт
Оперная певица порвала зал на концерте SHAMAN в Петербурге
Армия понарошку или серьезный спорт? Что такое страйкбол и почему он важен для России
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок