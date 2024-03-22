«Неотложная задача»: Китай предложил вариант урегулирования конфликта на Украине

Инициативу КНР озвучил спецпредставитель правительства по делам Евразии Ли Хуэй.

Восстановление мира на Украине — важная и неотложная задача, которую возможно решить только при диалоге Москвы и Киева. С таким заявление выступил на брифинге специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

«Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери», — отметил дипломат.

Спецпредставитель КНР также отметил, что Китай считает необходимым организацию мирной конференции, которую в равной степени будут признавать и Россия, и Украина, и где другие государства вместо стремлений оказать поддержку той или иной стороне выступят объективными гарантами успеха мирных переговоров.

Стоит отметить, что накануне на Ли Хуэя обрушился с критикой секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Политик заявил, что судьбу его страны не должен решать «какой-то» китайский дипломат. Более того, чиновник сделал вид, что забыл имя Ли Хуэя и нецензурно его исковеркал.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Китай обратил внимание на слова Путина о применении ядерного оружия.