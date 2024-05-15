Дело рук дедушки Джо? Воеing Трампа врезался в другой самолет во Флориде

Воздушное судно бизнесмена задело крылом другой борт.

Самолет Boeing 757, который принадлежит кандидату в президенты США Дональду Трампу, попал в аварию в штате Флорида в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Об этом инциденте сообщило агентство Reuters.

Оказалось, что воздушное судно Трампа задело крылом другой самолет во время руления. Подробности инцидента пока что неизвестны.

Ранее 5-tv.ru объяснял, фигурантам каких дел стал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Оказалось, что его противники пустили в ход испытанное средство. Вместо предвыборной кампании кандидату в президенты США приходится отбиваться от самых разных обвинений в судах сразу четырех американских городов.

Последнее дело, которое инкриминируют популярному политику — связь с порноактрисой, которая произошла еще 20 лет назад. На замечание о том, что женщина решила подзаработать, подмочив репутацию Трампа, та отвечает, что всего лишь хочет «рассказать свою историю».