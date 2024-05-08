Война на четыре фронта. Фигурантом каких дел стал Дональд Трамп

Противники Дональда Трампа пустили в ход испытанное средство. Вместо предвыборной кампании кандидату в президенты США приходится отбиваться от самых разных обвинений в судах сразу четырех американских городов.

Последнее дело, которое инкриминируют популярному политику — связь с порноактрисой, которая произошла еще 20 лет назад. На замечание о том, что женщина решила подзаработать, подмочив репутацию Трампа, та отвечает, что всего лишь хочет «рассказать свою историю». Аргументы сторон выслушал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Прошло почти 20 лет, но свою ночь с Трампом американская порноактриса вспоминает в деталях. Случайное знакомство, разговоры о непростой карьере, вечерний визит в его пентхаус.

На суде Сторми Дэниелс призналась — за случившееся ей было стыдно. Правда, потом она еще несколько раз встречалась с бизнесменом, а теперь историю их отношений решила превратить в инвестицию.

«Я была в ужасе. Мне пришлось изменить тактику, потому что теперь, когда Трамп стал кандидатом в президенты, то игра приняла новые обороты», — говорит она.

«Правда в том, что вы увидели эту возможность заработать деньги», — отмечает адвокат защиты политика Сьюзан Нечелес.

«Я увидела возможность рассказать эту историю. Я не ставила на нее ценник», — утверждает порноактриса.

В деле против Трампа фигурирует цифра в 130 тысяч долларов. Именно столько, по словам Дэниэлс, ей заплатили в 2016 за молчание, чтобы она не испортила имидж кандидата в президенты.

А сейчас, когда миллиардер снова баллотируется, женщина решила заговорить. Сам Трамп уверен: это все происки конкурентов.

«Но то, что происходит здесь, — это позор, и апелляционные суды должны вмешаться. Нью-йоркская система так называемого правосудия выглядит омерзительно. Все эти коррмупированные судьи — позор нашей страны. Я не должен быть здесь, я должен быть там и вести предвыборную кампанию», — указал он.

Сейчас экс-президент объезжает Штаты, но не для встреч с избирателями. На счету политика в общей сложности 91 обвинение в четырех уголовных делах.

Атланта, Вашингтон, Майами, а теперь — Нью-Йорк. На кону не только президентское кресло, лидеру республиканцев в сумме может грозить свыше 600 лет тюрьмы.

«Все эти уголовные расследования в отношении Дональда Трампа — это попытка фальсифицировать выборы. Дональд Трамп, безусловно, самый популярный политик в Америке. Он очень популярен, и он легко победил бы Джо Байдена, если бы у нас были честные выборы», — уверен политолог, экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

И все это — на фоне стремительного падения рейтингов действующего главы Белого дома. Пока демократы будоражат общественность интимной жизнью Трампа, республиканцы припоминают темные дела сына президента, Хантера Байдена.

Припоминают и конфликт на Украине, так как бюджет уходит на вооружение страны, которую многие американцы даже не могут найти на карте. При этом немецкое издание Spiegel пишет, что Джо Байден и вовсе может отказаться от участия в выборной гонке и уступить роль кандидата Мишель Обаме.

Опросы показали, что поддержка темнокожего населения с прошлых выборов упала сразу на 23%. Еще меньше его стали одобрять выходцы из Латинской Америки и молодежь — многие из них теперь политически переобулись и поддерживают Трампа.