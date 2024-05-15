Был самым популярным барабанщиком 1970-х: умер Джон Барбата из Jefferson Starship

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Барабанщик Джон Барбата умер на 80-м году жизни

Был самым популярным барабанщиком 1970-х: умер Джон Барбата из Jefferson Starship

Фото: Из открытых источников

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Новости о его смерти уже подтвердили представители музыкальной группы.

В возрасте 79 лет умер легендарных барабанщик 1970-х годов Джон Барбата. Об этом сообщает издание Metro. Он играл в разных музыкальных группах, в том числе и в Jefferson Starship, The Turtles, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young.

Новости о его смерти уже подтвердили представители музыкальной группы. Причина смерти пока что еще неизвестна.

Барабанщик Джон Барбата за свою жизнь сменил множество музыкальных коллективов, в 1970-х годах он был очень популярным и востребованным музыкантов, одним из лучших в мире. С ним работали такие артисты, как Джони Митчелл, братья Эверли и Линда Ронштадт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти журналиста Максима Кононенко в возрасте 53 лет.

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