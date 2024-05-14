В возрасте 53 лет умер журналист Максим Кононенко

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 197 0

О трагедии сообщила его жена.

В возрасте 53 лет умер журналист Максим Кононенко

Фото: Саверкин Александр / ТАСС

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На 54-м году жизни умер журналист Максим Кононенко. Об этом сообщает RT со ссылкой на его супругу.

Кононенко не только писал статьи, но и был блогером и программистом. Многим он был знаком, как «мистер Паркер».

«Приносим соболезнования родным и близким», — пишет RT, в котором Кононенко был автором канала.

Брат Андрея в беседе с 5-tv.ru подтвердил его смерть, однако на вопросы журналистов отвечать не стал.

Причина смерти пока неизвестна, однако источник 5-tv.ru рассказал, что накануне журналисту стало плохо, его госпитализировали и диагностировали внутреннее кровотечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный телеведущий умер во время прогулки с собакой накануне своего 45-летия. Тело австралийца Нейтана Темплтона обнаружили в пригороде австралийского города Джелонг.

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