Борис Ковальчук призвал проверить ценообразование в сфере цифровизации

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Глава Счетной палаты напомнил об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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Мораторий на проверку IT-компаний в России завершен, поэтому необходимо проверить ценообразование в сфере цифровизации. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты РФ Бориса Ковальчук.

Он напомнил о том, что прежде действовал мораторий на проверку IT-компаний, введенный для поддержания разработчиков.

«Это было очень правильно, но надо теперь посмотреть. Я хорошо знаю не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику: вендор, посредник, интегратор. И знаю, что зачастую заказчик даже не определяет, кто у него победил, а это происходит внизу, путем договоренности вендоров и интегратора. Такие примеры есть», — сказал Ковальчук.

Именно по этой причине, подчеркнул глава Счетной палаты, нужно заниматься ценообразованием, поддерживая при этом цифровизацию и сферу IT.

Мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний решило отменить правительство РФ в конце марта 2024 года. Согласно ожиданиям кабмина, это позволит эффективно бороться со злоупотреблениями доминирующим положением на айти-рынке, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, а также поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минцифры опровергло информацию о массовом отъезде IT-специалистов из РФ. По данным ведомства, средняя зарплата в информационной отрасли России в 2023 году выросла на 13%, а сама отрасль является одной из самых динамично развивающихся сфер российской экономики.

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