В Минцифры отреагировали на сообщения о массовом оттоке IT-специалистов из России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Минцифры опровергло информацию о массовом отъезде IT-специалистов из РФ

В Минцифры отреагировали на сообщения о массовом оттоке IT-специалистов из России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Ранее такие данные начали появляться в некоторых СМИ.

Большинство IT-специалистов, которые уехали из России в 2022 году, вернулись в страну. Об этом заявили в Минцифры РФ.

В ведомстве прокомментировали информацию о массовом отъезде специалистов сферы информационных технологий, появившуюся в некоторых СМИ.

«Две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. Количество IT-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.

Также в ведомстве подчеркнули, что средняя зарплата в информационной отрасли России в 2023 году выросла на 13%, а сама отрасль является одной из самых динамично развивающихся сфер российской экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что банки получат от правительства дополнительные средства для IT-ипотеки.

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