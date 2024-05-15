Председатель парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Решение он принял после совещания с главой республики.

Председатель парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов принял решение о досрочном сложении полномочий. Об этом передает РИА Новости.

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», — сказал Даудов.

Он добавил, что решение принял по итогам совещания с главой региона Рамзаном Кадыровым. Вместе с тем Даудов поблагодарил депутатский корпус за эффективную работу. Отвечая на вопрос, где в дальнейшем будет работать, он сказал, что главное — «быть на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин объяснил назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ. По его словам, это связано с растущими расходами на военную составляющую.

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