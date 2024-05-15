Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны России

Сегодня президент представил нового министра командующим войсками военных округов.

Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны России связано с растущими расходами на военную составляющую. Об этом заявил президент Владимир Путин во время представления нового министра командующим войсками военных округов.

«Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», — сказал Путин.

Ожидается, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. По словам Путина, именно Белоусов понимает как «вписать» экономику армии и оборонно-промышленного комплекса в общую экономику страны.

Между тем президент России поблагодарил экс-министра обороны Сергея Шойгу за строительство вооруженных сил и «придание им нового облика». Однако многое предстоит сделать. Как отметил российский лидер, многие задачи появились после начала спецоперации на Украине, но они будут решены, «очевидно, как мы быстро реагируем на требования времени».

При этом кадровых перестановок в Генеральном штабе Вооруженных сил России не будет. По словам Путина, «никаких изменений нет и не планируется».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоусов уже начал знакомиться с делами в ведомстве, там все вопросы первоочередные. Среди них — обеспечение вооружением группировок войск России в зоне спецоперации, отметил он.