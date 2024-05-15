Практические лайфхаки: как побороть недосып

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Более чем трети россиян нервная обстановка на работе мешает высыпаться

Практические лайфхаки: как побороть недосып

Фото: www.globallookpress.com

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Проведено исследование среди россиян, как они борются с желанием уснуть посреди дня.

По 7-9 часов ежедневно спят всего лишь 59% россиян. 36% закладывают на сон всего лишь от четырех до 6 часов, а 2% соотечественникам хватает времени всего на 2-3 часа сна в день. Исследование совместно с сервисами по поиску работы и продаже фармацевтики провело издание Газета.ру.

Москвичи и петербуржцы, в целом, подтверждают статистику. По 7-9 часов спят 64% жителей обычной столицы, и 59% — северной.

Из-за чего же так плохо спят россияне? Большинство — 27% человек — сообщили, что во всем виновата нервная обстановка на месте работы, которая мешает заложить больше времени на сон. Каждый четвертый житель РФ после работы продолжает работать. 18% граждан страдают от хронической бессонницы, а еще 12% высыпаться мешают их маленькие дети.

Как же борются с недосыпом разные люди? Четверть опрошенных гуляют перед снм. Пятая часть людей отказываются от кофе после полудня. Еще 13% участников опроса предпочитают почитать книгу перед сном, а 1/10 часть занимается спортом.

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