Опасно для жизни: может ли храп случайно убить

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Сомнолог Мелехин: храп во сне не может убить человека

Опасно для жизни: может ли храп случайно убить

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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Почему у человека приостанавливается дыхание во сне?

Храп во сне не является чем-то необычным, для многих людей — это привычное состояние. Однако если легкое всхрапывание не вредит человеку, то продолжительный, вплоть до остановки дыхания, храп является опасным. О том, может ли он стать причиной смерти рассказал кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин aif.ru.

Сомнолог уверен, что от апноэ сна, то есть, приостановки дыхания в спящем состоянии, человек умереть не может.

«Есть целый класс заболеваний, которые приводят к остановке дыхания во сне — сбои эндокринной системы, активизация нейрдегенративных процессов, хронические проблемы сердца и сосудов. Причем смертельные случаи такого рода нечасты», — сказал специалист.

По словам Мелехина, нервная система человека не позволит умереть от остановки дыхания и вытолкнет его из сна. Также храп, который бывает, как у новорожденных, так и у взрослых не способен привести к смертельному исходу, поскольку является доброкачественным.

Даже если человек принимает сильные препараты или алкоголь, то все равно причиной летального исхода может стать изменение сердечно-сосудистой системы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему разговоры во сне опасны для здоровья.

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