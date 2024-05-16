Минфин России предлагает повысить ставку по семейной ипотеке до 12%

В Министерстве финансов РФ предлагают повысить ипотечную ставку для семей с двумя детьми от шести лет до 12%. Инициатива сейчас обсуждается. Об этом заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал в рамках конференции НАУФОР.

Он подчеркнул, что ипотека под 6% продолжит действовать для семей, где есть дети младше шести лет.

«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет», — заявил он.

Предполагается, что повышение ставки связано с целью отсечь заемщиков, которые покупают недвижимость для инвестирования. Чебесков также отметил, что предложение направлено и на поддержку строительной сферы.

В марте президент России Владимир Путин поручил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года. При этом продолжится и реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Речь идет о выплатах в размере 450 тысяч рублей для семей, в которых ребенок родился после 1 января 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минфин России планирует повысить ставку по дальневосточной ипотеке до 8%.