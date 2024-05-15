Минфин России планирует повысить ставку по дальневосточной ипотеке до 8%

Минфин России выступил за поэтапное повышение ставки по дальневосточной ипотеке. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в беседе с «Известиями».

Он объяснил решение ведомства так: 2% — чрезвычайно низкая ставка, она нужна лишь на самом начальном этапе. Программа дальневосточной ипотеки действует до 2030 года, напомнил Чебесков. В этой связи Минфин предлагает в 2025-м увеличить ставку до 3%, в следующем — до 4%, потом — до 5%. В результате к 2030 году ее можно довести до 8%.

Ранее 5-tv.ru писал, что ставку по ипотеке для семей с детьми могут увеличить в России. Это позволит снизить нагрузку на бюджет, а также отсечь тех, кто использует льготный кредит не по назначению.