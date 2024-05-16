Суд в Петербурге рассмотрел гражданский иск Волочковой к ТСЖ

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Балерина получит 15 тысяч рублей за моральный ущерб. На этом все?

Суд в Петербурге рассмотрел гражданский иск Волочковой к ТСЖ

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Анастасии Волочковой к ТСЖ «Итальянская ул., д. 4». Балерина потребовала взыскать средства за причиненный ущерб ее имуществу. Ее иск удовлетворили частично. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

При рассмотрении дела правосудный орган назначил экспертизу. После получения профессионального мнения суд взыскал с ТСЖ в пользу Волочковой чуть более 3,5 миллионов рублей материального ущерба и 15 тысяч — морального. В том числе Товариществу собственников жилья назначен штраф почти в два миллиона. Еще они должны заплатить госпошлину в размере 12,5 тысяч рублей.

До этого Волочкова жаловалась, что в результате затопления ее квартиры пострадало имущество. У нее вздулся паркет, образовались трещины и подтеки на стенах, потолке и в оконных проемах.

Также было повреждено настенное покрытие и образовались трещины на камине. В результате повышенной влажности на зеркалах и светильниках образовалась плесень.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раздвинула ноги в кабинете стоматолога.

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