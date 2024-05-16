Солнечная диета: в Минздраве рассказали об эффективном варианте похудения

Медики рекомендуют обязательно гулять от 15 до 30 минут в безоблачную погоду.

Об эффективном варианте борьбы с лишними килограммами рассказали в Минздраве в Международный день света. Привести в порядок фигуру к лету поможет солнце.

Пасмурная погода вызывает у большинства людей желание больше есть и меньше двигаться. Поэтому пока на улице тепло, стоит гулять хотя бы 15 минут — в интервале с 10:00 утра до 16:00 дня — и насыщать свой организм витамином Д. Причем одежда должна пропускать ультрафиолетовые лучи или быть открытой.

Солнечные ванны развеют хандру и снизят аппетит. Но главное в этой диете не проявлять слишком большое рвение, и не сгореть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне переживают магнитные бури. У более чем 30% опрошенных обострились хронические заболевания, подскочило давление, появились головные боли.