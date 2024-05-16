У всех отцы уходят: дочь Сергея Жукова заговорила о разводе родителей

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 17 0

Певец Сергей Жуков рассказал, что его дочь Ника опасается его ухода из семьи

У всех отцы уходят: дочь Сергея Жукова заговорила о разводе родителей

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Есть ли у девочки повод переживать?

Российский певец и предприниматель Сергей Жуков признался в одном из недавних интервью, что его старшая дочь Ника начала опасаться его ухода из семьи. По словам артиста, из-за возможного развода родителей тревожатся многие подростки, так как это частая история.

«У меня у дочки в классе у девяти девочек нет отцов. Всего девочек в классе 10-12, из них 80% живут без отцов. И поэтому дочка плачет и говорит: «Вы не разведетесь?». А я спрашиваю: — «Ты с чего спрашиваешь? С чего вообще у тебя возник вопрос?» — признался артист.

К слову, 15-летняя Ника уже начала актерскую карьеру. Недавно она приняла участие в съемках сериала об издевательствах школьников. С подобной проблемой столкнулась и она сама в жизни — сверстники ополчились на нее из-за популярности ее отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем жена Сергея Жукова ему не доверяет.

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