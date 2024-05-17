Аффлек и Лопес все? Звездная пара решила развестись

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 127 0

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес решили развестись

Аффлек и Лопес все? Звездная пара решила развестись

Фото: Image Press Agency/ABACA / ТАСС

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В любовной истории, которая длилась не одно десятилетие, кажется, поставлена финальная точка.

Голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили развестись после почти двух лет жизни в браке. Об этом сообщил источник издания Daily Mail.

Инсайдер заявил, что все дело в Джей Ло. Оказалось, что актриса имеет непростой характер, с которым не смог ужиться супруг.

«Они идут к разводу, и в этот раз Бен не виноват! Сейчас он сосредоточен на своей работе и своих детях. Бен уже съехал, им, вероятно, придется продать дом мечты, на поиски которого они потратили два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться долго», — заявил источник.

История любви Аффлека и Лопес началась еще в начале 2000-х. Тогда партнеры хотели сыграть свадьбу, но не выдержали влияния общественности. Потом их отношения неожиданно возобновились спустя 20 лет, когда они оба состояли в браке. Тем не менее, звезды решили быть вместе, несмотря ни на что.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Лопес и Аффлека настал сложный период в отношениях.

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