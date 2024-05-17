Мать с ребенком погибли при атаке беспилотника на авто в Белгородской области

Женщина и ребенок погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

Украинские нацисты атаковали сразу несколько населенных пунктов в области. В одном из поселков дрон ВСУ попал в автомобиль, в котором находились водитель и семья из трех человек — мама, папа и ребенок.

«К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — сообщил Гладков.

Четырехлетний мальчик, который находился на пассажирском сидении, также получил серьезные травы. Отец не стал дожидаться бригады скорой помощи и отправился с ним в больницу на попутной машине. Ребенок умер в руках медиков.

Сам мужчина пребывает в состоянии шока. Он получил ссадины, от госпитализации отказался. Водителю, получившему осколочные ранения, медицинская помощь была оказана на месте.

Гладков добавил, что еще один вражеский БПЛА угодил в станцию заправки автомобилей неподалеку от села Бессоновка, в результате чего на месте произошел взрыв. О пострадавших не сообщалось. Огонь уже удалось ликвидировать.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.