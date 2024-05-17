Мать с ребенком погибли при атаке беспилотника на авто в Белгородской области
Украинские нацисты ударили сразу по нескольким населенным пунктам на территории региона.
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина и ребенок погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.
Украинские нацисты атаковали сразу несколько населенных пунктов в области. В одном из поселков дрон ВСУ попал в автомобиль, в котором находились водитель и семья из трех человек — мама, папа и ребенок.
«К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — сообщил Гладков.
Четырехлетний мальчик, который находился на пассажирском сидении, также получил серьезные травы. Отец не стал дожидаться бригады скорой помощи и отправился с ним в больницу на попутной машине. Ребенок умер в руках медиков.
Сам мужчина пребывает в состоянии шока. Он получил ссадины, от госпитализации отказался. Водителю, получившему осколочные ранения, медицинская помощь была оказана на месте.
Гладков добавил, что еще один вражеский БПЛА угодил в станцию заправки автомобилей неподалеку от села Бессоновка, в результате чего на месте произошел взрыв. О пострадавших не сообщалось. Огонь уже удалось ликвидировать.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
- 17 мая
- Ничего святого: в Киеве снесли православную часовню Десятинного монастыря
- 17 мая
- Украинские БПЛА сбили с помощью стрелкового оружия над Севастополем
- 17 мая
- Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарии
- 17 мая
- В МАГАТЭ заявили об отсутствии следов запуска беспилотников с Запорожской АЭС
- 17 мая
- ВСУ впервые применили ракетные снаряды GLSDB для обстрела жителей ДНР
- 16 мая
- В Госдепе США назвали «невероятно отчаянным» положение ВСУ
- 16 мая
- Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
- 16 мая
- Время героев: 83 участника СВО начнут обучение в рамках программы президента
- 16 мая
- ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали до 50 боевиков ВСУ под Харьковом
- 16 мая
- Был писарем: скромный Герой России пошутил в ответ на вопрос о награде
Читайте также
67%
-0.34 98.90
0.07
Нашли ошибку?