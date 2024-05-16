Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Украинские беспилотники следовали в сторону Крымского полуострова.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров вертолетами морской авиации Черноморского флота. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«В течение дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения», — написали в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что безэкипажные катера ВМС Украины следовали в направлении Крымского полуострова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили украинский дрон над Татарстаном.
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