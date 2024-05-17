Скука или голод: зачем мы каждые пять минут бегаем к холодильнику

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Часть россиян часто бегает к холодильнику из-за скуки

Скука или голод: зачем мы каждые пять минут бегаем к холодильнику

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Многие хотят отвлечься от удаленной работы, но это не единственная причина.

Каждый третий россиянин, который работает из дома, регулярно подходит к холодильнику. Оказалось, что так часть людей отвлекается и отдыхает. Еще 16% делают это просто из-за скуки. С результатами соответствующего исследования ознакомилось издание Газета.ру.

Большинство людей, а именно 75%, подходят к холодильнику, чтобы что-то взять или положить. Делают они это редко. Один раз в несколько часов к морозилке подбегают всего 18%. И лишь 7% человек подходят к холодильнику почти каждые пять минут.

Удивительно, но целых 16% открывают холодильник из-за скуки, а 32% хотят отвлечься от работы. При этом 56% вечно хотят что-то съесть.

Издание отметило, что 33% людей раздражает факт того, что к холодильнику вечно кто-то подходит, но большинство, а именно 55%, остается нейтральна к таким действиям своих членов семьи. Дело в том, что зачастую они поступают точно так же. 12% живут одни.

Россияне рассказали, зачем все-таки постоянно бегать к холодильнику. 46% ответили на этот вопрос с юмором. Они надеются, что там наконец-то появится еда.

А вот 26% людей, наоборот, не может смериться с тем, что продуктов не прибавляется. При этом 32% признают, что это просто вредная привычка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой пластик нельзя греть в микроволновке.

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Скука или голод: зачем мы каждые пять минут бегаем к холодильнику

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