«Музыкой он жил»: МакSим простилась с любимым человеком

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 88 0

Певица МакSим простилась с продюсером Михаилом Кормишиным

«Музыкой он жил»: МакSим простилась с любимым человеком

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Именно благодаря этому человеку мир смог услышать песню «Трудный возраст».

Известная певица Марина Максимова, более известная как МакSим, почтила память своего близкого друга продюсера и музыканта Михаила Кормишина. Мужчина скончался 13 мая от остановки сердца. Трогательное послание исполнительница оставила на своей странице в социальной сети.

Кормишин был первым продюсером артистки, и именно благодаря ему мир смог услышать песню «Трудный возраст».

«Тогда и понеслось! Мы делились важными строчками, музыкальными оборотами, наперегонки, внутри все горело! И когда я выдумывала новый необычный музыкальный ход, он вдруг замолкал и говорил: «Колдунья», — поделилась воспоминаниями Марина.

Она также отметила, что наставник никогда не восхищался ею вслух, а однажды и вовсе отругал, когда во время выступления в Кремле она повернулась к камере не той стороной. Но все же они близко дружили, и МакSим была искренне привязана к Кормишину.

«Музыкой он жил. Целиком и полностью. И сегодня, прощаясь с ним, в его 56 лет, увидела, что вдруг он стал выглядеть на 30… Светлый и невероятно чистый человек!» — сказала певица.

Во время прощания с продюсером артистка поняла, что ее «Трудный возраст закончился» — она будет скучать по дорогому человеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончилось лечение МакSим от алкоголизма.

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