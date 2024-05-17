Суд заочно арестовал сбежавшую из России феминистку Маршенкулову

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

Против нее было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности.

Суд заочно арестовал сбежавшую из России феминистку Маршенкулову

Фото: Instagram* / mayachok_antihrista

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Журналистку и автора Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову заочно арестовали. Такое решение в отношении сбежавшей из России феминистки принял Петровский районный суд Москвы, передает РИА Новости.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об аресте для Маршенкуловой, против которой ранее было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности. Она объявлена в розыск. При этом мера в виде ареста начнет действовать с момента, когда Маршенкулова будет задержана на территории России.

По информации РИА Новости, она может находиться в Германии.

Следственный комитет, предъявив обвинения, сообщил, что Маршенкулова размещала в социальной сети посты об убийстве военного блогера и писателя Владлена Татарского. В этих публикациях она оправдывала терроризм. Маршенкуловой грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Сыктывкаре заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова** и экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова**.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признаны в России иноагентами, внесены в реестр террористов и экстремистов.

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