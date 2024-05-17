«Скандальная дива»: когда Волочкова встретит мужчину мечты

По словам эксперта, балерина ощущает «тотальную потребность в любви».

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова не может встретить спутника по жизни из-за своей репутации. Таким мнением с изданием «Страсти» поделилась сваха Анна Осипова.

Эксперт считает, что в последние годы танцовщица приобретает все большую популярность не из-за своих творческих достижений, а из-за сплетен и «злых языков».

Знаменитость находится в прекрасной форме и отлично выглядит, однако тема с ее зависимостями «сильно преувеличена». По мнению специалиста, при желании Волочкова сможет раз и навсегда пресечь все разговоры о себе.

«Настя ранимая и нежная девочка и, несмотря на свою гордую осанку и ослепительную улыбку, остро ощущает тотальную потребность в любви и защите», — рассказала Осипова.

В качестве подтверждения она привела роман Анастасии с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Сваха уверена, что в отношениях на первом месте стояли не деньги, а любовь.

«Сулейман дал ей любовь и заботу, которой ей так не хватало на том жизненном этапе, а финансовая составляющая была лишь приятным бонусом к этому красивому роману», — поделилась собеседница издания.

Эксперт также подчеркнула, что Волочкова — это очень теплый, эмпатичный и трудолюбивый человек, который выбирает мужчин не по статусу или достижениям. Она старается жить «здесь и сейчас», но при этом очень ждет подходящего спутника.

«Да, ей очень хочется сильного и надежного плеча рядом, но раздутая репутация скандальной дивы пока закрывает двери в ее судьбу «сильного, волевого, решительного», — объяснила Анна.

Она верит, что балерина встретит мужчину, который сможет разглядеть в ней «добрую, искреннюю девочку».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Волочковой намерена отказаться от фамилии.