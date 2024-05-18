Более тысячи людей вышли на улицы Бишкеке после драки с иностранцами

В Киргизии начались акции протеста. После драки местных жителей с иностранцами более тысячи людей вышли на улицы в центре Бишкека. Все они возмущены произошедшим инцидентом, сообщает агентство 24KG.

Драка произошла вечером 13 мая. На территории одной из гостинец произошел конфликт, в котором приняли участи, в том числе иностранцы. В драке участвовало порядка десяти человек.

После местные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Накануне вечером на улицах Бишкека начали собираться недовольные граждане. У одного из хостелов находились порядка 200 человек, а на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева — почти 300 молодых людей.

Сегодня же в центре Бишкека собралось уже более тысячи человек. Полиция выставила патруль, а также к местам скопления протестующих прибыли водометы. Уже более 50 человек были задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что марш против закона об иноагентах начался в центре Тбилиси.