Более тысячи людей вышли на улицы Бишкеке после драки с иностранцами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 86 0

Первая стычка произошла вечером 13 мая во дворе одной из гостиниц.

Более тысячи людей вышли на улицы Бишкеке после драки с иностранцами

Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

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В Киргизии начались акции протеста. После драки местных жителей с иностранцами более тысячи людей вышли на улицы в центре Бишкека. Все они возмущены произошедшим инцидентом, сообщает агентство 24KG.

Драка произошла вечером 13 мая. На территории одной из гостинец произошел конфликт, в котором приняли участи, в том числе иностранцы. В драке участвовало порядка десяти человек.

После местные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Накануне вечером на улицах Бишкека начали собираться недовольные граждане. У одного из хостелов находились порядка 200 человек, а на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева — почти 300 молодых людей.

Сегодня же в центре Бишкека собралось уже более тысячи человек. Полиция выставила патруль, а также к местам скопления протестующих прибыли водометы. Уже более 50 человек были задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что марш против закона об иноагентах начался в центре Тбилиси.

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