Главный секрет долголетия: как снизить риск ранней смерти аж на 39%

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Профессор Драпкина: здоровый образ жизни снижает риск преждевременной смерти

Главный секрет долголетия: как снизить риск ранней смерти аж на 39%

Фото: www.globallookpress.com / Albrecht Weißer

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Какие методы рекомендует врач?

Здоровый образ жизни является важной составляющей для того, чтобы обеспечить себе долголетие. Об этом сообщила профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина aif.ru.

«Отсутствие курения и потребления алкоголя, достаточная физическая активность, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 граммов, низкое потребление соли снижают смертность от всех причин на 39%, от болезней системы кровообращения — на 36% и меньшую вероятность развития сердечно-сосудистых событий на 19%», — рассказала Драпкина.

По ее словам, исследования показывают, что большую роль в преждевременной смерти играет именно несоблюдение здорового образа жизни, оно составляет 78%, в то время как генетика влияет только на 21%.

Кроме того, около 60% рисков ранней смерти из-за генетики может быть нивелировано, если ввести здоровый образ жизни.

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Главный секрет долголетия: как снизить риск ранней смерти аж на 39%

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