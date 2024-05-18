При обстреле ВСУ Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Сальдо: число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS выросло до 11

При обстреле ВСУ Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики использовали для этого системы HIMARS.

В результате ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Скадовска в Херсонской области — пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе главы региона.

Для нанесения ударов украинские военные использовали РСЗО HIMARS американского производства. Многих пострадавших посекло осколками, на месте уже работают экстренные службы.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — передает сообщение РИА Новости.

Первые несколько минут было известно лишь о трех раненых и о разрушении частного дома в Скадовске.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал о прошлом обстреле Скадовска — украинские боевики тогда тоже использовали зарубежные установки HIMARS.

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