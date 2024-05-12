Скадовск в Херсонской области частично остался без света из-за атаки ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Скадовск ракетами HIMARS. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Враг обстрелял Скадовск ракетами „Химарс“: две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей», — отмечено в сообщении.

Известно также о наличии пострадавших, которым оказывается медицинская помочь. Помимо этого, из-за удара украинских боевиков некоторые районы города остались без воды и света. К восстановительным работам уже приступили аварийные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ совершили террористическую атаку по жилым кварталам Белгорода с применением ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire.