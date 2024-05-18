Больше миллиона рублей: певица Глюкоза задолжала налоговой крупную сумму

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 23 0

Певица Глюкоза задолжала налоговой крупную сумма

Больше миллиона рублей: певица Глюкоза задолжала налоговой крупную сумму

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Теперь артистке грозит блокировка счетов. Но это еще не самое страшное.

Поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк'oZa, как и многие другие российские звезды, задолжала налоговой огромную сумму. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Долг исполнительницы составил более 1,2 миллиона рублей. Финансовая налоговая служба выставила счет артистке 17 мая — теперь ей грозит блокировка счетов и запрет на выезд из России.

Кроме того, налоговой также подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности — долг могут взыскать не только со звезды хита «Невеста», но и с других обязанных лиц, что, вероятно, говорит о наступлении финансовой несостоятельности Чистяковой-Ионовой.

Однако знаменитость, судя по всему, не волнуют насущные проблемы. Сейчас она находится на отдыхе в Италии и прекрасно проводит время — публикует фотографии и наслаждается прогулками с друзьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гусейн Гасанов отреагировал на новости о многомиллионном долге.

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