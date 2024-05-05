Гусейн Гасанов отреагировал на новости о многомиллионном долге

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 57 0

Блогер Гасанов сообщил, что закрыл основной долг перед налоговой

Гусейн Гасанов отреагировал на новости о многомиллионном долге

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

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И заодно поблагодарил фанатов за поддержку.

Блогер Гусейн Гасанов после новостей о долгах перед налоговой сообщил, что закрыл основную сумму задолженности. 

«Видел новости. Спасибо за вашу поддержку. Основной долг закрыли. Штрафы тоже в ближайшее время закроем. Люблю вас», — написал он в личном блоге.

Блогер Гасанов закрыл весь долг перед налоговой и пообещал выплатить штрафыГасанов закрыл основной долг перед налоговой. Фото: Instagram* / gusein.gasanov

Ранее 5-tv.ru писал, что среди известных блогеров образовался еще один должник перед налоговой — Гусейн Гасанов. ФНС обязала знаменитость выплатить долг в размере 153 миллионов рублей 1 мая. На следующий день счета компании ООО «Банда фудс», частью которой владеет он, были заблокированы.

Организация занималась доставкой еды и специализировалась на ресторанном бизнесе. Причиной закрытия счетов стало непредоставление специальной налоговой декларации.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Гусейн Гасанов отреагировал на новости о многомиллионном долге

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