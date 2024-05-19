Тревожные «звоночки»: как определить и снять с себя порчу самому

Порча может сильно навредить человеку — особенно в личной жизни. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru раскрыл, как можно не только распознать, но и снять проклятие.

Первое, что ощущает человек в таком случае, это чувства тревоги и страха. Все это сопровождается упадком сил и кошмарными снами — это второй признак порчи или проклятия.

«Вы можете видеть различные жуткие переживания во сне, кошмары, что вас преследуют, либо же пытаются убить. Обращайте на это внимание», — указал специалист.

Третий признак связан с обострением хронических заболеваний, увеличением количества травм. Четвертый «звоночек» — проблемы с деньгами, карьерой или личной жизнью, смотря на что делалась «негативная программа».

Последний же признак связан с внешностью — часто это набор веса, необычная сыпь или даже выпадение волос. Если есть хотя бы три признака, то стоит задуматься.

Для снятия порчи или проклятия специалист советует старинный способ, который помогает в 60% случаев. Этому потребуется уделить девять дней — в первые три нужно найти столько же церквей, где следует заказать сорокоуст на здравие себе самому, либо же попросить об этом друга или близкого человека.

В следующие три дня стоит посетить три разных кладбища, найти там заброшенную могилу, оставить небольшую благодарность и попросить землю мертвых забрать весь наведенный магический негатив.

В последние дни ритуала нужно найти три перекрестка, встать в их центр, сделать три оборота против часовой стрелки, потом окропить себя водой «с макушки до пят». Причем экстрасенс не советует перебарщивать.

«После чего вы говорите важные слова: „Весь негатив и все магические воздействия на перекрестке оставляю, закрыто и запечатано. Аминь“», — объясняет Харрис.

Специалист уверен, что такой способ позволяет снять порчу или же проклятие. По крайней мере, в той или иной мере.

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